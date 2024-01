Halb nackt: Julia Fox polarisiert in einem skurrilen Kleid!

Julia Fox (33) erlangte durch ihre Beziehung mit dem Skandalrapper Kanye West (46) internationale Bekanntheit. Die Schauspielerin macht aber auch nach der Trennung von sich reden: Immer wieder zeigt sich die gebürtige Italienerin in skurrilen sowie freizügigen Outfits in der Öffentlichkeit. Zu ihrem Ärgernis wird das Model aufgrund ihrer Outfit-Wahl oft sexualisiert – von gewagten Looks sieht sie dennoch nicht ab: Julia überrascht erneut mit einem schrillen Look!

Für eine Veranstaltung von Sotheby's in New York City schlüpfte die "PVT Chat"-Darstellerin in ein weißes Kleid, dessen Vorderseite komplett ausgeschnitten ist. Das außergewöhnliche Kleidungsstück kombinierte sie mit einem schwarzen String und einem Schleier. Die Fans feiern Julias Outfit eher weniger. "Tut mir leid, aber das ist das trashigste, was ich je gesehen habe", ist unter dem Instagram-Beitrag des Herstellers Fanci Club zu lesen. "Das nennt man 'Fashion'? Also da bin ich mir nicht sicher", kommentiert ein weiterer User den Post.

Auch im vergangenen Jahr wählte Julia für die Filmfestspiele in Cannes ein extravagantes Outfit: Die Brüste bedeckte die Mutter eines Sohnes lediglich mit einem durchsichtigen Plastik-Oberteil, das an einen Wassertropfen erinnerte und wenig der Fantasie überließ. Den Look rundete ein voluminöser weißer Rock ab.

ActionPress Julia Fox und Amy Fine Collins

Getty Images Julia Fox bei der After-Show-Party in Cannes, Mai 2023

Getty Images Julia Fox, Filmfestspiele Cannes 2023

