Ein Fehler? Königin Margrethe von Dänemark dankt heute ab

Ein besonderer Tag für die Dänen! Zum Jahreswechsel verkündete die Monarchin ihre Abdankung. Heute ist es so weit: Königin Margrethe von Dänemark (83) wird in einer schlichten Zeremonie das Zepter an ihren Sohn Prinz Frederik (55) weiterreichen. Mit einem humorvollen Video hat sie gestern noch einmal ihre Regentenzeit Revue passieren lassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee für Königin Margrethe, das Amt zu verlassen?

Die Abdankung sei auf lange Sicht ein Fehler, findet Adelsexperte Kim Bach laut Gala: "Sie raubt dem Ganzen die Magie." Schließlich ist die Rolle eines Monarchen eigentlich eine lebenslange Verpflichtung. Wer diese künstlich abkürze, der reduziere sie zu einem normalen Job. Es öffne darüber hinaus die Tür für Probleme in der Zukunft. "Sobald es Zweifel an ihm als König geben wird, könnte die öffentliche Meinung eine Abdankung fordern, wie es seine Mutter getan hat", erklärt er.

Ein kleines Problem mit der öffentlichen Meinung hat Frederik schließlich jetzt schon. Ihm wird eine Affäre mit der mexikanischen Schauspielerin Genevieve Casanova (47) unterstellt. "Die Geschehnisse in Madrid waren ein Beispiel für Frederiks schlechtes Urteilsvermögen", findet auch der Journalist Jakob Steen Olsen laut Gala.

