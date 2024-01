Ganz lässig: Zara und Mike Tindall posieren bei Filmpremiere

Zara Tindall (42) schenkt ihren Fans einen seltenen Red-Carpet-Moment! Bereits seit ihrer Geburt steht die Enkelin der Queen (✝96) im Rampenlicht und begeistert bei royalen Events – privat mag sie es aber lieber bescheiden. Die Sportlerin hat als Vielseitigkeitsreiterin im Team sogar eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Jetzt tauschte die Royal ihre Reitklamotten gegen einen legeren Look: Zara posiert bei einem Filmevent mit ihrem Mann Mike (45) auf dem roten Teppich.

Die Tochter von Prinzessin Anne (73) besuchte gemeinsam mit ihrem Partner die Weltpremiere der Netflix-Doku "Six Nations: Full Contact" in London. Für den roten Teppich entschied sie sich für einen schlichten Look: Zu einer Zigarettenhose trug Zara eine Satinbluse, Mantel und Pumps. Auch ihre Haare und ihr Make-up ließ sie gewohnt natürlich. Ihr Ehemann Mike entschied sich ebenfalls für einen lässigen Look aus Jeans, Turnschuhen und Sakko.

Vor dem Besuch des Events hatten die Eheleute einige Zeit in Australien verbracht – die Reise hatte natürlich ganz im Zeichen des Reitsports gestanden: Sie besuchten das Magic Millions Polo Carnival an der Gold Coast: Gemeinsam mit unter anderem Prinz Harrys gutem Freund Nacho Figueras (46) nahm Zara an einem Rennen am Strand teil.

Getty Images Mike Tindall und Zara Tindall im Januar 2024 in London

Getty Images Zara Tindall, Royal

Getty Images Zara Tindall beim Magic Millions Barrier Draw, Januar 2024

