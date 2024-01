Wegen Amira: Oliver Pocher stichelt gegen Christian Düren

Oliver Pochers (45) Retourkutsche lässt nicht lange auf sich warten! Nachdem sich der Komiker und seine Noch-Ehefau Amira Pocher (31) vor einigen Monaten getrennt hatten, folgte ein regelrechter Rosenkrieg: Die Moderatorin soll nämlich direkt einen neuen Mann an der Seite gehabt haben. Zuletzt standen die Zeichen bei dem einstigen Paar jedoch auf Versöhnung. Doch nun könnte das schon wieder vorbei sein. Amira wurde kuschelnd mit Christian Düren in Südafrika gesichtet. Das nutzt Olli nun, um gegen Christian auszuteilen!

In seiner Instagram-Story geht der Comedian wie gewohnt auf seine Weise mit den Geschehnissen in seinem Privatleben um: Mit Humor. Der Podcaster teilt ein Foto des Ortsschilds Düren und schreibt dazu: "Kommt alle nach Aachen. Ich bin sehr motiviert für meine Tour die nächsten Tage." Damit spielt Olli selbstverständlich auf die Kuschel-News seiner Ex und dem gleichnamigen TV-Gesicht an.

Fotos, die Bild vorliegen, zeigen Amira und Christian im Urlaub. Bei einem Marktbesuch kuschelt sich der "taff"-Moderator von hinten an sie an. Die zweifache Mama lehnt sich genüsslich zurück, während er ihr einen Kuss auf die Schläfe zu geben scheint. Ein Augenzeuge berichtete zudem: "Sie haben sich mehrfach geküsst, wirkten sehr vertraut." Christian und Amira selbst haben sich dazu bisher allerdings noch nicht geäußert.

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

