Amira Pocher lächelt Flirtgerüchte mit Christian Düren weg!

Sie hüllt sich in Schweigen. Seit Dienstag halten sich hartnäckige Gerüchte darüber, dass Amira Pocher (31) nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) mit Christian Düren anbandelt. Offenbar verbringen die Moderatorin und der Journalist eine gemeinsame Auszeit in Südafrika – Kuscheln inklusive. Geäußert haben sich die beiden bislang noch nicht zu ihrer Liaison. Im Gegenteil: Amira lässt sich überhaupt nichts anmerken!

Auf Instagram teilt die 31-Jährige ein paar Eindrücke von ihrem Urlaub in Kapstadt – und zwar in Form von "verschwommenen Nächten" mit Freundinnen und traumhaft schönen Landschaftskulissen. Die Zeit in Südafrika scheint Amira also in vollen Zügen zu genießen, auch wenn von Christian auf den Aufnahmen keine Spur zu finden ist.

Eigentlich weicht Amira von dem Beuteschema des 33-Jährigen ab. In einem Interview mit Bild aus dem Jahr 2017 verriet er, welche Qualitäten die zukünftige Frau an seiner Seite mitbringen müsse. "Sagen wir mal so, alle meine Ex-Freundinnen waren blond", stellte Christian klar.

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Januar 2024

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

