"Der Schwächere": Queen Elizabeth beschützte Prinz Andrew!

Sie wollte nur das Beste für ihn. Im September 2022 verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) auf dem schottischen Schloss Balmoral. In den letzten Jahren vor ihrem Tod hatte sie mit ihrem mittleren Sohn aber noch ganz schön zu tun: Schon damals waren schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew (63) laut geworden, woraufhin dieser sogar seinen royalen Titel ablegen musste. Elizabeth soll sich dennoch immer sehr um Andrew gekümmert haben.

Das behauptet nun zumindest ein enger Freund der britischen Königsfamilie gegenüber Mail Online. "Andrew war der Schwächere", erklärt die Quelle und betont: "Sie hat ihn immer beschützt, und all das hat am Ende sicherlich auch gesundheitlich seinen Tribut gefordert." Zudem habe die verstorbene Monarchin auch die hohen Kosten für Andrews Sicherheit übernommen, nachdem er sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte.

Seit Ende Dezember stehen erneut schwere Vorwürfe gegen den in Ungnade gefallenen Prinzen im Raum: Fast 70 Mal taucht sein Name in den Akten des Falls um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) auf. In der vergangenen Woche wurde der 63-Jährige seither erstmals wieder öffentlich gesichtet. Wie Page Six berichtete, verließ er mit starrer Miene die britische Royal Lodge in einem grünen Range Rover.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Queen Elizabeth II. im April 2013

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de