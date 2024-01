Musik-Comeback: Ariana Grande veröffentlicht ein neues Album

Ariana Grande (30) macht eine Mega-Ankündigung! Die Sängerin hat seit Ende 2020 keine neue Musik mehr veröffentlicht. In den vergangenen Wochen hatte sie bereits angedeutet, dass sich das bald ändern könnte – und tatsächlich: Vor wenigen Tagen ist ihre Single "Yes and?" erschienen. Auf Spotify wurde das Lied schon fast 40 Millionen Mal gestreamt. Demnach dürften ihre Fans wohl bald noch mehr ausrasten: Ariana bringt ein ganzes Album raus!

Wie die "Victorious"-Darstellerin unter anderem auf Instagram bestätigt, kommt bald ihr siebtes Studioalbum auf den Markt. Es trägt den Titel "Eternal Sunshine" und soll ab dem 8. März, dem internationalen Frauentag, erhältlich sein. Auf ihrer Webseite kann man die Platte bereits vorbestellen. "Das Album des Jahres" und "Ich kann es kaum erwarten. Wir lieben dich so sehr", lauten nur zwei der vielen begeisterten Fan-Kommentare.

Mit "Yes and?" hatte Ariana bereits für viel Gesprächsstoff gesorgt. Sie singt darin: "Deine Sache ist deine, und meine ist meine. Warum kümmert es dich so sehr, wessen Schw*** ich reite?" Lilly Jay, die Ex ihres Lovers Ethan Slater (31) hatte sich davon angesprochen und angegriffen gefühlt. "Ariana ist damit [mit dem Text] sehr respektlos und scheint einen völligen Mangel an Empathie zu haben", ärgerte sich ein Insider gegenüber Daily Mail.

