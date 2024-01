Nach Bühnen-Aus: Peter Maffay hat ein neues Projekt am Start

Peter Maffay (74) wird so schnell wohl nicht die Füße hochlegen. Der Sänger hat eine beachtliche Karriere hinter sich: Er hat 20 Nummer-Eins-Alben rausgebracht und über 50 Millionen Tonträger verkauft. Mit den großen Konzerten ist jedoch bald Schluss: Bereits im Sommer wird der Musiker zum letzten Mal auf Tour gehen. Danach möchte er sich mehr auf seine Familie konzentrieren, aber auch beruflich soll es für ihn weitergehen: Peter hat ein neues Megaprojekt am Wickel!

Peter möchte im Herbst gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje (36) ihre Kinderbuchreihe "Anouk" als Musical auf die Bühne bringen. Die Geschichten hatten die beiden für ihre fünfjährige Tochter geschrieben, die denselben Namen trägt. Inzwischen gibt es ein Spielbuch dazu und auch Songs wurden schon aufgenommen. "Das Publikum wird in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer entführt, in der Freundschaft, Mut und Toleranz im Mittelpunkt stehen. Die Bühnenadaption bleibt den erfolgreichen Kinderbüchern treu und transportiert deren wertvolle Botschaften", verspricht der 74-Jährige gegenüber Bild.

"Anouk" wird nicht Peters erste Musical-Erfahrung sein. Vor gut 40 Jahren erfand er den Drachen "Tabaluga", der mit seinen Geschichten seither Generationen begeistert. Von 1993 bis 2001 gab es dazu ein Musical mit dem Titel "Tabaluga & Lilli". An den großen Erfolg der Märchenfigur hatte der "Ich wollte nie erwachsen sein"-Interpret anfangs aber überhaupt nicht geglaubt. "Wir haben dann gemerkt, was für eine Kraft in dieser kleinen Gestalt und in den Geschichten drin steckt", hatte er einst im Interview mit Promiflash verraten.

Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer im November 2023 in München

Getty Images Peter Maffay, Musiker

Getty Images Hendrikje und Peter Maffay im Oktober 2021

