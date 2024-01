Donald Trump unterstützt Melania bei Beerdigung ihrer Mutter

Ein schwerer Tag für die Familie. Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Melania Trumps (53) Mutter Amalija Knavs schwer erkrankt ist und im Krankenhaus liegt. Die einstige First Lady hatte sich tagelang um sie gekümmert. Am 9. Januar verstarb die Slowenin an den Folgen der bisher nicht bekannten Krankheit. Heute wurde Amalija beerdigt – an diesem traurigen Tag stand Donald Trump (77) seiner Frau Melania zur Seite.

Wie TMZ berichtet, fand am Donnerstagmorgen eine Trauerfeier für die 78-Jährige in einer Kirche in Palm Beach, Florida statt. Nach der Zeremonie wurde ihr mit weißen Blumen geschmückter Sarg zum Grab getragen – Melania, ihr Vater Viktor, Donald und ihr Sohn Barron (17) folgten ihm. Der einstige US-Präsident sagte für die Beisetzung viele seiner Wahlkampf- sowie Gerichtstermine ab.

Melania hatte den Tod ihrer Mutter mit herzzerreißenden Worten im Netz bestätigt. "Amalija Knavs war eine starke Frau, die sich stets mit Anmut, Wärme und Würde präsentierte. Sie war ihrem Mann, ihren Töchtern, ihrem Enkel und ihrem Schwiegersohn treu ergeben. Wir werden sie über alle Maßen vermissen und ihr Vermächtnis weiterhin ehren und lieben", war in ihrem Statement auf X zu lesen gewesen.

Getty Images Donald und Barron Trump

Getty Images Viktor Knavs, Melania Trump, Barron Trump und Donald Trump

Getty Images Amalija Knavs, Mutter von Melania Trump

