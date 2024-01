Nach 16 Jahren: Kylie Minogue soll bei Brit Awards auftreten

Fans von Kylie Minogue (55) aufgepasst! Die Sängerin ist schon seit den 1980er-Jahren ein fester Bestandteil der Musikszene. Vor allem ihr Hit "Can't Get You Out of My Head" läuft noch immer regelmäßig im Radio. In den vergangenen Jahren hat sie immer wieder einen neuen Song veröffentlicht und ist auch ab und an auf einer Bühne zu sehen. Nun soll Kylie bald wieder bei den Brit Awards auftreten!

Die australische Musikerin und ihr Team sollen gerade dabei sein, ihren Auftritt bei den Brits vorzubereiten. "Sie ist für einen großen Auftritt bei der Show vorgesehen. Es wäre ein großer Coup für die Organisatoren, Kylie wieder auf der Bühne zu haben, wo sie hingehört. Und sie wissen, dass ihre Fans verrückt danach sein werden", plaudert ein Insider gegenüber Daily Mail aus. Zuletzt trat sie 2008 bei der großen Verleihung auf – also vor 16 Jahren.

Erst im vergangenen Jahr landete die 55-Jährige mit ihrem neuen Album "Tension" mal wieder einen kleinen Erfolg. In Deutschland war die Platte auf Platz fünf in den Charts – in Großbritannien und Australien sogar auf Platz eins! Bei den Brit Awards soll Kylie dann auch einige Songs aus dem Album performen.

Getty Images Kylie Minogue im Jahr 2021

Getty Images Kylie Minogue im September 2023 bei der Londoner Fashion Week

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

