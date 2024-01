Amira Pocher ist schon Mama: Wünscht sich Christian Familie?

Christian Düren (33) hatte sich 2018 von seiner damaligen Freundin Larissa getrennt. Die beiden gingen vier Jahre lang gemeinsam durchs Leben. Nun scheint der Moderator mit Amira Pocher (31) eine neue Frau an seiner Seite zu haben – das verliebte Paar wurde kürzlich bei einer wilden Busselei in einem Restaurant in Südafrika erwischt! Doch die Österreicherin hat bereits zwei kleine Kinder – wie steht Christian zu einer möglichen Familienplanung?

Vor sechs Jahren stand der "taff"-Moderator im Promiflash-Interview Rede und Antwort. Nachwuchs und Heirat schloss er damals nicht aus: "Irgendwann steht das auch noch auf meiner Liste, aber das ist jetzt gerade noch weit, weit weg für mich." Damals betonte Christian, dass er sich selbst noch als kleines Kind fühle. Beim Babysitten sei er immer froh, die Kids wieder abgeben zu können.

Ob Christian seine Meinung mittlerweile geändert hat? Für den gemeinsamen Pärchentrip ließ die gelernte Make-up-Artistin ihre zwei Jungs jedenfalls zu Hause – sehr zum Ärgernis ihres Ex-Partners Oliver Pocher (45), der den gemeinsamen Nachwuchs hüten musste. "Wenn man dann sagt: 'Jetzt nimmst du einfach mal die Kinder' – [...] das finde ich einfach uncool", schimpfte der Komiker in der aktuellen Podcastfolge von "Die Pochers – Frisch recycelt".

Anzeige

Instagram / christiandueren Christian Düren, TV-Moderator

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Strand von Kapstadt im Januar 2024

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver und Amira Pocher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de