Kurz vor der Geburt: Katharina Wagener macht sich Sorgen

Katharina Wagener (28) geht gerade vieles durch den Kopf. Die Influencerin und ihr Verlobter Kevin Yanik erwarten derzeit ihr zweites Kind. Bis zur Geburt ihres Sohnes ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Die frühere Kellnerin ist bereits in der 38. Schwangerschaftswoche. Doch je näher die Entbindung rückt, desto mehr Gedanken macht sich Katharina. Sie plagen sogar große Sorgen.

"Man bereitet sich ja neun Monate auf ein Baby vor und doch ist man nie wirklich 'bereit'", gibt die ehemalige Are You The One?-Kandidatin in ihrer Instagram-Story zu verstehen. Je mehr sie realisiere, dass es langsam losgehe, desto mehr Angst und Respekt habe sie davor und desto mehr fange sie an, zu zweifeln: "Wie wird das mit zwei Kindern sein. Was, wenn Leo es nicht versteht und seinen Bruder als denjenigen sieht, der ihm 'Mama geklaut hat'? [...] So viele Fragen und so viel Unsicherheit, je näher der Tag der Geburt kommt."

Katharina hat bereits das Gefühl, es könnten sich Wehen entwickeln: "Ich lag gerade mit Leo im Bett und habe diese wellenartigen Schmerzen im Unterleib." Sie wisse daher nicht, ob sie noch eine Nacht normal schlafen könne oder schon los ins Krankenhaus müsse.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Januar 2024

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, 2023

