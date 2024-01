Tragisch: Leyla Lahouars Vater wurde 2018 tot aufgefunden

Sie musste schon so einige Schicksalsschläge verkraften. Leyla Lahouar ist aktuell auf dem besten Weg, zum waschechten Realitystar aufzusteigen: Die Beauty war bereits in Datingformaten wie Der Bachelor und Bachelor in Paradise zu sehen. Anschließend ging es für die Influencerin mit einem weiteren, aufregenden Projekt weiter: Die TV-Bekanntheit zog gestern ins Dschungelcamp. Vor ihrer Teilnahme sprach Leyla über eine tragische Familienangelegenheit.

Im Podcast "Venus Club" erklärte die 27-Jährige, dass ihr Vater 2018 auf mysteriöse Weise gestorben sei. "Mein Papa ist gestorben, bis heute wissen wir nicht hundertprozentig, wie das war. Der hat in Tunesien gelebt, und irgendwann habe ich eine WhatsApp bekommen", schilderte sie im Gespräch. Ihr Cousin soll Leyla folgendes geschrieben haben: "Er wurde dort gefunden, erhängt. [...] Er hatte überall blaue Flecken am Körper und der Kiefer war gebrochen. Die ganze Familie geht davon aus, dass es Mord war."

Die Zeit im australischen Busch ist für Leyla keinesfalls einfach. Bereits am ersten Tag zeigte sie sich sehr emotional und brach kurz nach der Ankunft im Camp in Tränen aus. Cora Schumacher (47) tröstete Leyla und nahm sie in die Arme. Für die gebürtige Frankfurterin schienen es in den ersten 24 Stunden zu viele, neue Eindrücke gewesen zu sein.

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Leyla Lahouar, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

