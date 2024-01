Rapper Kanye West dreht 40-minütige Video-Entschuldigung

Kanye West (46) zeigt Reue! Der Rapper erlangte in den frühen 2000ern viel Aufmerksamkeit und stand aufgrund seiner provozierenden Art oft in den Schlagzeilen. Im Jahr 2022 äußerte sich der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) in vielerlei Hinsicht rassistisch und vor allem antisemitisch. Seitdem versucht Ye sich bei der jüdischen Community zu entschuldigen. Nun kam raus, dass Kanye ein 40-minütiges Entschuldigungssvideo aufnahm.

Laut einer Quelle von TMZ trommelte Kanye ein Kamerateam zusammen, um mit ihm ein Video aufzunehmen. Er soll 40 Minuten lang in die Kamera geredet haben und sich für seine antisemitischen Worte entschuldigt haben. Anscheinend hat er das Gefühl, dass seine vorherigen Entschuldigungen nicht ernst genommen wurden. Das Video soll kurz vor seinem nächsten Album veröffentlicht werden. Dieses wird wohl am 9. Februar erscheinen.

Erst kürzlich postete der Rapper auf Instagram eine Entschuldigung auf Hebräisch. Die Rückmeldung fiel durchwachsen aus. Die Fans vermuteten, die Entschuldigung hätte eine KI geschrieben. Der Post ist nun wieder gelöscht, da sein Feed seit dem Beginn dieses Jahres nur noch aus Bildern von seiner Frau besteht. Fans sind schockiert, wie er Bianca Censori im Internet präsentiert: "Stopp und lösch das Ye, nicht cool!"

Kanye West, US-Rapper

Rapper Kanye West 2015

US-Rapper Kanye West während eines Events

