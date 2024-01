Kein Sex? Kanye West ist mit Bianca angeblich nicht intim!

Ist an den Gerüchten etwas dran? Der Rapper Kanye West (46) und Bianca Censori sind seit Ende 2022 verheiratet. Und die Beziehung der beiden wurde von den Medien zuletzt eher kritisch betrachtet. So kursierten vermehrt Schlagzeilen darüber, dass der Ex von Kim Kardashian (43) seine neue Frau entmenschliche und sie manipulativ behandeln soll. Nun gibt es erneute Vorwürfe – Kanye und Bianca sollen keinen Sex haben!

Das behauptet eine Nutzerin auf TikTok und beruft sich in einem Clip auf verschiedene Quellen. Der Unternehmer sexualisiere zwar seine Ehefrau öffentlich, werde mit ihr aber nicht intim. Angeblich möge Kanye es, Bianca dabei zuzusehen, wie sie anderen Personen näherkommt. "Anscheinend hat er kein Problem damit, dass seine Frau sexualisiert wird, solange es sich dabei um Bianca handelt", stichelt die Userin in Anspielung darauf, dass Kanye seiner Ex Kim vorwarf, sich zu freizügig zu kleiden.

Die User unter dem Post scheinen den Gerüchten wiederum nicht zu glauben. So beziehen sie sich in den Kommentaren auf einen Vorfall, bei dem Kanye und Bianca in Venedig öffentlich auf einem Boot intim gewesen sein sollen. "Und was war mit der Sache, die in Italien passiert ist?", lacht ein Nutzer und ein weiterer kommentiert: "Äh? Wurden sie nicht in der Öffentlichkeit auf frischer Tat ertappt?"

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

