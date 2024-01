Toller Opa: König Charles verbringt viel Zeit mit Familie

König Charles III. (75) verbringt gerne Zeit mit seiner Familie! Der britische Monarch ist nicht nur Vater seiner Söhne Prinz William (41) und Prinz Harry (39), sondern mittlerweile auch mehrfacher Großvater. Während Harrys Kids Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) in den USA leben, sind Prinz George (10), Prinz Louis (5) und Prinzessin Charlotte (8) öfter um ihn herum. Und tatsächlich verbringt Charles mehr Zeit als angenommen mit den Mini-Royals!

Der Autor Robert Hardman sprach mit People über das Familienoberhaupt. "Eine Sache, die wir nicht sehen und die die Leute nicht gedacht haben, ist, dass der König viel mehr Zeit in Windsor verbringt", führte der Royal-Experte aus. Oft sei Charles donnerstags und freitags in Windsor, also in Gehweite von William, Prinzessin Kate (42) und den Kids. "Eine solche Nähe zur jüngeren Familie hatte er nie wirklich. Jetzt gibt es mehr Überschneidungen", fügte Robert hinzu.

Familiärer Zusammenhalt ist gerade jetzt wichtig, denn: Kate liegt derzeit im Krankenhaus, da sie am Bauch operiert wurde. Der Prinzessin von Wales gehe es aber den Umständen entsprechend gut. Auch Charles selbst muss sich bald einer Operation unterziehen, da er eine vergrößerte Prostata hat.

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Getty Images Prinz Charles und Prinz Louis im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

