Experte ist sicher: Kanye West "entmenschlicht" seine Bianca

Verfolgt er ein bestimmtes Ziel? Seit Monaten macht Kanye West (46) mit skurrilen Aktionen auf sich aufmerksam. Besonders mit seiner Frau Bianca Censori landet er immer wieder in den Schlagzeilen. Egal, ob leicht bekleidet auf der Via dei Calzaiuoli in Florenz oder nur mit Kuscheltier bedeckt im Nachtclub in Miami – der Rapper stellt seine Liebste nur zu gerne öffentlich zur Schau. Doch was steckt dahinter?

In einem Interview mit The Sun analysiert die Psychologin Carolyn Mair die anzüglichen Social-Media-Posts des 46-Jährigen. "Die Bilder lassen vermuten, dass Kanye seine Frau als Sexobjekt anpreist", stellt die Expertin fest und fügt hinzu: "Objektivierung wird als respektlos und entmenschlichend angesehen." Demnach würde sich der "Heartless"-Interpret nur auf die "körperliche Erscheinung" und die "sexuellen Attribute" von Bianca konzentrieren.

Dass Kanye die Kleidung seiner Gemahlin kontrolliert, ist schon lange kein Geheimnis mehr. "Niemand kann sie retten, weil Kanye Blockaden um sie herum errichtet hat", gab ein Insider vor wenigen Monaten gegenüber Daily Mail preis. Der Informant ging sogar so weit und behauptete, dass die Designerin ihrem Mann hörig sei: "Bianca folgt dem, was Kanye sagt."

Instagram / kanyewest Bianca Censori

APEX / MEGA Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

Getty Images Kanye West, Rapper

