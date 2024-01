Kämpferin: Ihr gönnt Claudia Effenberg die Dschungelkrone!

Sie hat eine eindeutige Favoritin. Vergangenes Jahr war Claudia Effenberg (58) ins Dschungelcamp gezogen. Die Frau von Stefan Effenberg (55) überlebte mehr als eine Woche im australischen Busch, wo sie sich so einigen Ekelprüfungen gestellt hatte. Am Freitag ging die Show mit der 17. Staffel an den Start. Promiflash hat nachgehakt und Claudia gefragt, welchem Promi sie die Daumen drückt – und die Antwort ist glasklar!

Im Promiflash-Interview erklärt die 58-Jährige: "Ich bin für Sarah Kern (55). Sie ist eine Person, die ich wirklich kenne, und ich liebe sie." Laut Claudia sei die Modedesignerin eine "taffe Frau", vor der sie großen Respekt habe: "Was ich vor allen Dingen besonders toll finde, ist, dass sich Frauen, die vielleicht mit berühmten Männern auch mal verheiratet waren, sich so ins Leben zurückkämpfen." Die Blondine glaube definitiv an einen Sieg ihrer Freundin, die in ihrem privaten Leben schon einiges meistern musste.

Dessen ist sich Sarah selbst bestens bewusst. Die Unternehmerin betonte im Interview mit Playboy: "Ich habe schon oft in meinem Leben auf alles verzichtet. Nachdem ich insolvent war, stand ich mit nichts da. Mir wurde sogar das Konto gesperrt." Die 55-Jährige habe also kein Problem damit, sich Herausforderungen jeglicher Art zu stellen.

RTL / Stefan Thoyah Claudia Effenberg im Januar 2023

RTL Sarah Kern, Dschungelcamp 2024

Getty Images Sarah Kern, Designerin

