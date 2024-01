Prinz Harry und Jeff Bezos' Verlobte wurden mit Preis geehrt

Diesen Termin wollte Prinz Harry (39) offensichtlich nicht verpassen. Seit Tagen befinden sich Royal-Fans in Sorge um Prinzessin Kate (42), die sich aufgrund einer Operation im Krankenhaus befindet. Auch König Charles (75) ist gesundheitlich angeschlagen – der Monarch musste ebenfalls operativ behandelt werden. Doch dem Herzog von Sussex scheint dies nicht viele Kopfschmerzen zu bereiten: Harry wurde mit Lauren Sánchez (54) bei einer Preisverleihung abgelichtet.

Hello! berichtet, dass der 39-Jährige für seine Arbeit als Veteran der britischen Armee mit einem Living Legends of Aviation Award geehrt wurde. Harry soll den roten Teppich gemieden und durch eine Hintertür den Hotelsaal betreten haben. Doch ganz unbemerkt blieb er nicht: Lauren, die Verlobte von Jeff Bezos (60), erhielt ebenfalls eine Auszeichnung. Die 54-Jährige teilte im Netz einen Schnappschuss, der sie mit Harry und Hollywoodstar John Travolta (69) zeigt.

Mit dem Schauspieler soll sich Harry bestens amüsiert haben. Denn laut The Sun soll er während seiner Ansprache auf der Bühne Folgendes gesagt haben: "Ich war gerade ein Jahr alt, als du mit meiner Mutter [Prinzessin Diana] im Weißen Haus getanzt hast, und jetzt sieh uns an. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist... nicht zusammen tanzen, sondern zusammen fliegen."

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf

Getty Images Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

