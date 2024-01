Nächster Zoff: An Tag fünf knallt es erneut im Dschungelcamp

Hier herrscht ziemlich dicke Luft. Seit wenigen Tagen läuft die 17. Staffel des Dschungelcamps – und bislang durften sich die Zuschauer über pures Entertainment im australischen Busch freuen. Besonders zwischen Kim Virginia Hartung (28) und ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31) fliegen immer wieder die Fetzen. Nun bahnt sich direkt der nächste Zoff an: Zwischen Kim und David Odonkor (39) kracht es!

Am fünften Tag in Down Under wird David zum neuen Teamchef gewählt – und das scheint der 28-Jährigen wohl gewaltig gegen den Strich zu gehen! Der Grund: Der Fußballspieler nimmt seinen neuen Posten ziemlich ernst und verdonnert die Brünette gleich mal zum Plumpsklo-Dienst: "Kim, [...] weil ihr zu viel quatscht, macht ihr heute die Toilette. Ganz einfach."

Diese deftige Ansage lässt Kim aber nicht einfach so auf sich sitzen. "Haben wir gerade eine Strafe bekommen vom neuen Chef?", vergewissert sie sich entsetzt bei ihrem Mitstreiter Twenty4tim (23) bevor sie dann zum Gegenschlag ausholt. "Die Queen ist nicht dafür gemacht, irgendwelche Plumpsklos auszuleeren! Richtig respektlose Nummer", lässt sie David wissen. Inwiefern sich die Lage zwischen den beiden zuspitzt, erfahren die Fans heute Abend um 22:15 Uhr.

