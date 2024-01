RTL fürchtet, dass Cora Schumacher über Schumi plaudert!

Bei RTL kann man wohl noch nicht aufatmen! Bereits an Tag drei hat Cora Schumacher (47) ihre Teilnahme am Dschungelcamp vorzeitig beendet. Als Grund nannte sie ihren Gesundheitszustand, der durch den ständigen Rauch des Lagerfeuers nur verschlechtert werde. Zuvor hatte die TV-Bekanntheit in der Show fröhlich über ihren Ex Ralf Schumacher (48) geplaudert. Über seinen Bruder Michael (55), dessen Gesundheitszustand ein riesiges Geheimnis ist, sprach sie nicht. Doch der Sender hat Angst, dass das jetzt nachträglich passiert!

Wie Bild berichtet, herrschte bei den RTL-Verantwortlichen schon während Coras Dschungelzeit eine große Nervosität. Es gibt nämlich ein ungeschriebenes Gesetz beim Sender, nicht über Michael zu reden – die Sorge war groß, dass seine Ex-Schwägerin das in einer stressigen Situation unbedacht tue. Auch nach ihrem Auszug ist die Gefahr nicht gebannt: Der Sender soll fürchten, dass sie sich in ungeschnittenen Live-Interviews verplappert und Geheimnisse der Schumi-Familie verraten könnte.

Cora war bis 2015 mit Ralf verheiratet – und dementsprechend auch zur Zeit von Michaels schlimmem Skiunfall zwei Jahre zuvor an seiner Seite. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt muss sie also Einblick in seine Verfassung gehabt haben. Das soll aber sowohl von seiner Familie als auch von RTL keinesfalls an die Öffentlichkeit gelangen.

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

Michael Schumacher, Rennfahrer

Cora und Ralf Schumacher im Februar 2023

