Ex Laura versuchte Mike Heiter aus Depressionen rauszuholen

Laura Morante (33) versuchte alles, um Mike Heiter (31) zu helfen. Im Dschungelcamp öffnete sich der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat in den vergangenen Tagen seinen Mitstreitern immer mehr. Beispielsweise machte er seinem Kurzzeit-Flirt Kim Virginia Hartung (28) deutlich, wie schlimm das vergangene Jahr für ihn war: Er litt an Depressionen. Das ging auch an seiner Liebe zu seiner Ex nicht spurlos vorbei. Dabei versuchte Laura, Mike aus seinem Loch herauszuholen.

Im Interview mit Promiflash erinnert sich die Beauty nun an Mikes schwierige Phase: "Es ging ihm schon in unserer Beziehung nicht gut. Um ehrlich zu sein, hat es genau ein halbes Jahr nachdem wir zusammengekommen sind, begonnen." Für beide sei es damals keine leichte Zeit gewesen. Dennoch versuchte sie, dem 31-Jährigen den Rücken freizuhalten. "Ich habe wirklich versucht, ihn aus dieser Situation herauszuholen", erklärt Laura weiter. Doch Mikes Probleme belasteten ihre Beziehung letztlich zu sehr. "Die Probleme haben auch dazu beigetragen, dass wir uns getrennt hatten. [...] Er hatte selbst leider nicht genug Elan, um seine Situation zu verbessern und irgendwann mal ist dann auch die stärkste Frau am Ende", verrät die Influencerin abschließend.

Im Dschungelcamp machte Kim Mike immer wieder schlecht und bezeichnete ihn als falschen Menschen. Diesbezüglich stellte Laura jedoch gegenüber Promiflash klar: "Ich war schon viele Male mit ihm zusammen und kenne alle seine Seiten [...] Er kann auch sehr verletzlich sein. Nach außen hin scheint es vielleicht nicht so, aber er ist ein guter Mensch."

