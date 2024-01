Biyon bei "Lets Dance": Olli Pocher ist sichtlich amüsiert!

Jetzt reagiert auch er! Let's Dance geht schon ganz bald in eine neue Runde. Am 23. Februar startet die neue Staffel der beliebten Tanzshow. Und bevor es überhaupt losgeht, hat die Sendung schon eine Überraschung parat. Denn statt des eigentlichen Kandidaten Simon Brunner (26) wird nun Biyon Kattilathu (39) über das Tanzparkett schweben. Selbstverständlich hat Oliver Pocher (45) auch dazu was zu sagen!

Kurz zur Vorgeschichte: Der Comedian schoss wochenlang gegen den Motivationscoach und ahmte ihn sogar als Dalai Karma nach, weil Olli sicher war, dass Biyon was mit seiner Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) hatte. Auf Instagram reagiert der gebürtige Hannoveraner nun auf die "Let's Dance"-News: "Tanzen ist sein Leben. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Der Dalai Karma freut sich, denn er nimmt jetzt Tanzunterricht", spielt er auf die von ihm ausgedachte Figur an und führt aus: "Wir werden eine Menge Spaß die nächsten Wochen haben, da könnt ihr euch sehr darauf freuen."

Scheint ganz so, als würde er Biyons TV-Auftritt analysieren und kommentieren wollen. Dabei schien Ollis Fokus gar nicht mehr auf dem 39-Jährigen zu liegen. Denn seit ein paar Tagen schießt er heftig gegen Christian Düren (33). Der Moderator soll nämlich der Neue von Amira sein. Im gemeinsamen Urlaub in Südafrika erwischten Fotografen sie beim Turteln.

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im April 2021

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

