Cora Schumacher soll Beef mit ihrem Dschungelbegleiter haben

Was ist bei Cora Schumacher (47) los? Eigentlich wollte sie im Dschungelcamp die Krone holen. Doch nach drei Tagen im australischen Busch verkündete sie total überraschend, dass sie das Camp aus gesundheitlichen Gründen verlassen möchte. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse bei der einstigen Rennfahrerin: Sie hält sich in einer Klinik auf. Auf Beistand soll die Blondine vor Ort nicht hoffen können – Cora und ihre Begleitung sollen sich in die Haare bekommen haben!

Bild berichtet, dass die 47-Jährige und ihr guter Freund Jörg Kunze Stress haben: Während sie sich in der Klinik aufhält, soll er im Hotel mit den anderen Begleitern abhängen. Im Hotel sollen Cora und Jörg sich ebenfalls aus dem Weg gegangen sein. Es heißt, dass sie sich von ihrem Kumpel im Stich gelassen fühlt, wie ein Mitarbeiter der Produktion schilderte: "Sie (Cora, Anm. d. Red.) fühlt sich von ihrer Begleitung vernachlässigt." Cora soll Jörg deutlich gemacht haben, dass er nur ihretwegen in Australien sei."

Vor einigen Tagen sah alles ganz anders aus. Nach Coras Exit meldete sich Jörg in "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" zu ihrem Exit zu Wort. Es schien, als habe er mit ihr mitfühlen können. "Wir wissen ja, was sie rausgehauen hat. Ich glaube, dass das in ihrem Kopf ist. [...] Sie kann nicht kontrollieren, was außen passiert. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt mit sein könnte."

Cora Schumacher

Cora Schumacher und Jörg Kunze

Cora Schumacher im Dschungelcamp 2024

