Schluss mit "Ex von": Ändert Cora Schumacher bald den Namen?

Cora Schumacher (47) reicht's! Als sie im Jahr 2001 dem einstigen Rennfahrer Ralf Schumacher (48) das Jawort gab, wurde aus ihr Frau Schumacher. Nach 14 Jahren Ehe endete die Beziehung, doch der Name blieb. Seither ist sie als die "Ex von" bekannt – doch diese Bezeichnung nervt die Blondine. Weshalb behält sie den Familiennamen dann? Cora verrät, unter welcher Bedingung sie sich von dem Namen trennt!

Gegenüber Bild spricht die Ex-Dschungelbewohnerin Klartext: "Der Untertitel 'Ex von...' nervt mich. Ich möchte als die Cora gesehen werden, die ich bin." Denn sie war genau wie Ralf früher Rennfahrerin. Doch obwohl ihr Ex-Mann der 47-Jährigen für das Ablegen des Namens Geld bot, behielt sie ihn bisher. "Ich habe es aus Sturheit nicht gemacht", äußerte sich Cora dazu im Interview. Nur eine Sache könne die einstige Rennfahrerin umstimmen: "Ich würde ja den Nachnamen ablegen, wenn ich wieder heirate. Dann packe ich den Nachnamen in den Kartoffelsack und gebe ihm den zurück. Bis dahin bleibt er."

So schnell wird sie den Namen also wohl nicht ändern – denn eine Hochzeit liegt in weiter Ferne. Erst vor einigen Tagen wurde die Affäre zwischen ihr und Oliver Pocher (45) publik. Während Cora im australischen Busch zugab, bereits Schmetterlinge im Bauch zu haben, zieht der Comedian die Liaison nur ins Lächerliche.

Getty Images Ralf und Cora Schumacher im Dezember 2007

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

RTL Cora Schumacher kurz vor ihrem Dschungelcamp-Exit

