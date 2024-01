Königin Mary von Dänemark strahlt bei Handball-EM in Köln

Sie trat ihre erste Auslandsreise nach der Krönung an! Nachdem sie 52 Jahre regiert hatte, gab Königin Margrethe (83) zum Jahreswechsel ihre Abdankung bekannt. Vor wenigen Wochen bestieg somit ihr ältester Sohn Frederik (55) den dänischen Thron. Mit der Krönung wartete auch auf seine Frau Mary (51) eine neue Rolle: Sie ist seitdem die amtierende Königin von Dänemark. Nun ging es für Mary auf ihre erste Auslandsreise im neuen Amt – und zwar nach Köln!

Im Zuge der Handball-EM besuchte die 51-Jährige am Sonntag das Finalspiel zwischen Frankreich und Dänemark in der rheinischen Metropole. Zwar musste die Royal auf ihren Gatten während des Besuchs verzichten – ihrem glanzvollen Auftritt tat das allerdings keinen Abbruch: An der Seite von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) und vom Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Hendrik Wüst, fieberte Mary in einem weinroten Blazer und einer schwarzen Anzughose mit der dänischen Mannschaft mit. Ihre Jubelrufe fruchteten allerdings nicht: Frankreich gewann das Endspiel gegen Dänemark mit 33 zu 31.

Auch Marys Ehemann wird in den kommenden Tagen seinen ersten Solo-Trip als Monarch antreten: Frederik reist nach Polen: Es geht um Wirtschaftsförderung in den Bereichen Energieeffizienz, klimafreundliche Landwirtschaft und Biogas. Dass Mary und Frederik ihre ersten Auslandsreisen als König und Königin alleine absolvieren, ist ungewöhnlich – eigentlich ist es üblich, dass die ersten Reisen gemeinsam angetreten werden.

König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Januar 2024

Königin Mary beim Handball-Finale 2024

Prinzessin Mary und Prinz Frederik im November 2023 in Kopenhagen

