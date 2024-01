Verbietet Kanye West seiner Bianca die Social-Media-Nutzung?

Ist Bianca Censori in Gefahr? Das australische Model ist seit über einem Jahr mit Kanye West (46) verheiratet. Davor arbeitete die studierte Architektin für den kontroversen Rapper als Designerin. Seit dem Beginn ihrer Ehe steht das Paar immer wieder im Fokus der Medien. Die provokanten Posts von Kanye sorgen für helle Aufregung. Zudem soll der Musiker seiner Frau verbieten, ihre Accounts in den sozialen Medien zu nutzen.

Anscheinend möchte der vierfache Vater seine Ehefrau vor den negativen Kommentaren schützen. Ein Insider offenbarte Daily Mail, dass Kanye sie vollkommen kontrolliere: "Kanye hat eine Reihe von Regeln für Bianca. Sie trägt, was er will, geht, wohin er will und tut, was er will, weil sie wirklich keine andere Wahl hat." Aber warum tut sie das? "Er hat sie davon überzeugt, dass sie jetzt ein Star ist und dass sie ein Geheimnis bleiben muss", erläutert der Insider besorgt. Für die Menschen, die ihr nahestehen, ist dieses Verhalten beunruhigend.

Was sagen seine Kinder dazu? Der Rapper hat mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (43) vier Kinder, darunter zwei Töchter. Die Älteste, North West (10), ist dafür bekannt, ihre Mutter im Internet bloßzustellen und sich gerne mal über sie lustig zu machen. Über ihren Vater hat sie bis jetzt kein Wort verloren, möchte dafür aber in seine musikalischen Fußstapfen treten.

Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori, Designerin

Anzeige

actionpress North West, Saint West, Chicago West und Bianca Censori

Anzeige

Instagram / krisjenner Kanye und North West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de