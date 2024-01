"Engel auf Erden": Gisele Bündchen gedenkt verstorbener Mama

Es ist ein harter Schicksalsschlag für Gisele Bündchen (43). Sie trauert aktuell um ihre geliebte Mutter. Am Sonntag verstarb Vânia Nonnenmacher im Alter von 75 Jahren in Brasilien. Die sechsfache Mama soll an Krebs erkrankt gewesen sein. Bisher sprach das Model noch nicht über ihren schweren Verlust. Doch jetzt meldet sie sich zurück – mit diesen liebevollen Worten gedenkt Gisele ihrer Mutter!

Auf Instagram teilt sie einen langen Text mit ihren Fans. "Geliebte Mama, es tut weh zu wissen, dass ich dich nicht mehr umarmen kann, aber ich weiß, dass du immer über uns wachen wirst", schreibt Gisele. Sie wolle weiter nach den Werten leben, die ihre Mutter ihr und ihren Geschwistern zu Lebzeiten mitgegeben habe. "Danke, dass du das beste Vorbild für Liebe, Stärke, Mitgefühl, Mut und Anmut warst", betont die Frau von Tom Brady (46) und fügt hinzu: "Du warst ein Engel auf Erden."

Auch ihre Fans nehmen Anteil an Giseles Leid. "Mein herzliches Beileid. Ich wünsche allen Angehörigen viel Kraft", schreibt ein Nutzer unter dem Beitrag. "Ich sende euch viel Stärke in dieser schwierigen Zeit", kommentiert ein anderer. Ein weiterer Fan findet: "Schön gesagt."

