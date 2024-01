Kourtney und Co.: Das ist Scott Disicks Dating-Historie!

Scott Disick (40) datete in der Vergangenheit einige sehr junge Models. Zuletzt wurden Scott und Chloe Bartoli gemeinsam gesichtet – die beiden bandelten bereits vor 17 Jahren einmal an. Blüht die einstige Romanze zwischen den beiden nun wieder auf? In der Vergangenheit hielt es Scott jedenfalls in der Regel nie sonderlich lange mit einer Frau aus. Die Liste seiner Verflossenen ist demnach ziemlich lang.

Von 2006 bis 2015 führten der heute 40-Jährige und Kourtney Kardashian (44) eine turbulente Beziehung. Aus ihrer Liebe gingen drei gemeinsame Kinder hervor – Mason (14), Penelope (11) und Reign (9). Nach fast einem Jahrzehnt Beziehung folgte die Trennung im Juli 2015.

Mit Chloe Bartoli wurde Scott erstmals 2006 in Verbindung gebracht. Im Jahr 2015 sollen sie eine Affäre gehabt haben. Zwei Jahre später wurden die beiden dann erneut beim Küssen in Cannes gesichtet, doch die Romanze hielt nicht. Nach den aktuellen Versöhnungsgerüchten stellte eine Quelle gegenüber Us Weekly aber klar, dass sie nur Freunde seien.

Die turbulenteste Zeit des Casanovas war definitiv zwischen 2016 und 2017. Ob in Miami, Südfrankreich oder auf einer Jacht-Party, Scott wurde auf seinen Reisen immer in Begleitung von Models gesichtet. Neben BellaThorne (26), Lina Sandberg, Bella Banos, Ella Ross, Jessica J´Lynne Harris und Megan Blake Irwin wurde er auch mit Christine Burke (27) beim Knutschen erwischt.

Im Mai 2017 beendete er diese wilde Phase. Der dreifache Vater ging mit der 15 Jahre jüngeren Sofia Richie (25) eine Langzeitbeziehung ein. Ihre dreijährige Romanze endete schließlich im August 2020. Grund für die Trennung war, dass Sofia nicht bereit gewesen sein soll, Stiefmutter zu werden.

Nur wenige Monate später wurden der Reality-TV-Star und Amelia Gray Hamlin (22) erstmals gemeinsam auf einer Halloweenparty gesehen. Im November 2020 machten sie ihre Beziehung offiziell. ⁣ Auf Instagram stellten die Turteltauben ihre Liebe ganz öffentlich zur Schau. "Du erhellst mein Leben und machst meine Welt besser. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde", schrieb Amelia. Doch schon zehn Monate später bestätigte Us Weekly die Trennung des Paares.

Aktuell ist Scott nicht liiert, er hat seinen Fokus nicht mehr auf die Welt der Frauen gelegt. Er genießt lieber die Zeit mit seiner Familie. Statt wilden Partynächten feierte er kürzlich lieber Silvester mit den Kids. Von den gemeinsamen Momenten mit seinen Kindern postete er ein paar niedliche Schnappschüsse.

Instagram / /letthelordbewithyou/ Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign und Tochter Penelope

Getty Images Chloe Bartoli im November 2017

ActionPress Scott Disick und eine unbekannte Frau

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie, Februar 2020

Instagram / letthelordbewithyou Amelia Hamlin und Scott Disick, 2021

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Instagram / letthelordbewithyou Penelope und Scott Disick im Juni 2019

