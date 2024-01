Was ist los? Kanye West löscht all seine Instagram-Beiträge!

Was steckt dahinter? Kanye West (46) ist weltweit bekannt, den Sprung in die High Society hatte er damals mit seiner Musik geschafft – doch mittlerweile kennt man den US-Amerikaner vor allem aufgrund seiner zahlreichen Skandale. Zuletzt sorgten freizügige Schnappschüsse seiner Frau Bianca Censori für Aufsehen – dafür hagelte es im Netz starke Kritik – doch jetzt sind alle Fotos auf Kanyes Social-Media-Account verschwunden!

In der Kommentarspalte unter den Instagram-Beiträgen hieß es unter anderem: "Wer in aller Welt fügt einer Frau, die er als Ehefrau verehrt und liebt, so etwas Demütigendes zu?" Wurde es dem Rapper zu viel? Ein Promi-PR-Experte wittert gegenüber Mirror, dass es auch ein "PR-Gag" sein könnte. Ob der "I Wonder"-Interpret die Fotos selbst entfernte oder das Team der Plattform die Aufnahmen löschte, ist bisher unklar.

Seine Liebste wolle der Ex von Kim Kardashian (43) angeblich auch vor negativen Meinungen im Internet schützen. Er habe eine Reihe an Regeln, die sie befolgen müsse, verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. "Sie trägt, was er will, geht, wohin er will und tut, was er will, weil sie wirklich keine andere Wahl hat", offenbarte er.

Instagram / kanyewest Bianca Censori, Designerin

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

APEX / MEGA Kanye West, Rapper

