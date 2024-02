Nach Ehe-Aus: Heißt Iris Klein bald wieder Katzenberger?

Iris (56) und Peter Kleins (56) langjährige Ehe scheiterte, nachdem der gelernte Maler seine Ehefrau vergangenes Jahr mit Yvonne Woelke (44) betrogen haben soll. Die Reality-TV-Darstellerin stellte daraufhin bereits öfter klar, dass sie den Nachnamen ihres Ex-Partners ablegen möchte – beinahe wäre die Influencerin durch Adoption sogar eine waschechte Prinzessin geworden. Da der Tod von Prinz Alexander von Anhalt diese Pläne durchkreuzte, ist sie nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Nachnamen: Heißt Iris bald wieder Katzenberger?

In ihrer Instagram-Story geht die Gastronomin näher auf die Frage ein, wie sie denn in Zukunft heißen möchte. Scheinbar kommt für die dreifache Mama derzeit nur eine Option infrage: "Ob ich den Namen Katzenberger wieder annehmen darf, habe ich noch nicht herausgefunden." Iris erklärt, wieso das Vorhaben der Namensänderung gar nicht so einfach ist: "Meinen Mädchennamen mag ich nicht, heiraten werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr."

Die Stimmung der TV-Bekanntheit scheint sich derzeit in einem Allzeittief zu befinden. "Das Wort 'glücklich' wird es wohl für mich nicht mehr geben", schrieb Iris im Netz zu einem Selfie, auf dem sie niedergeschlagen in die Ferne blickt. Die vergangenen Monate scheinen der 56-Jährigen zugesetzt zu haben. "[Ich] weiß heute, dass alles ein Ende hat und man sich auf gar nichts mehr verlassen kann", teilte Iris ihre Gedanken mit den Followern.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

ActionPress Iris Klein im Mai 2023

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Februar 2023

