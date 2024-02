"Traumschwester": Nicola Peltz Beckham schwärmt von Harper!

Wie süß! Schauspielerin und Model Nicola Peltz Beckham (29) ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Beckham-Familie. Nicola und ihr Ehemann Brooklyn (24), die sich im Frühjahr 2022 das Jawort gaben, sind seitdem unzertrennlich und fest in den jeweiligen Familien integriert. Nun sprach Nicola auf der Premiere ihres Films "Lola" rührend über den jüngsten Beckham-Spross Harper Seven (12).

Die 29-Jährige beschrieb die zwölfjährige Harper gegenüber People als ihre "kleine Traumschwester" und erklärte, sie sei "so gesegnet", dass sie sie als Schwägerin in ihrem Leben haben dürfe. Bereits in der Vergangenheit verbrachten Nicola und Harper viel Zeit miteinander. Auf dem Social-Media-Account der Schauspielerin findet man mehrere Beiträge, in welchem Harper und sie zusammen zu sehen sind und sich blendend zu verstehen scheinen.

Nicola, die das Drehbuch für "Lola" geschrieben hat, ließ sich bei der Handlung ihres Films von Menschen aus ihrem realen Umfeld beeinflussen. Auf der Film-Premiere erklärte sie, sie habe "versucht, die Liebe und das Licht dieser Menschen einzufangen" und dass diese Zurschaustellung auch die Verbindung mit Harper mit einbeziehe. Somit sei die im Film beschriebene Geschwisterbeziehung zum Teil inspiriert von Nicola und Harpers Beziehung.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham bei der "Lola"-Premiere

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham mit seiner Schwester Harper und seiner Frau Nicola

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz Beckham und Harper Seven Beckham

