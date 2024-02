Erstes Foto nach Abdankung: Margrethe von Dänemark strahlt

Königin Margrethe von Dänemark (83) genießt ihre Rente! An Silvester hatte die dänische Monarchin bekannt gegeben, dass sie nach 52 Jahren ihren Thron an ihren Sohn Frederik (55) übergeben wird. Inzwischen wurde der neue König auch schon proklamiert und ist mit seiner Frau und seinen Kindern bereits voll in den Königsalltag eingestiegen. Seine Mutter kann es jetzt also ganz ruhig angehen lassen: Das erste Foto nach ihrer Abdankung zeigt Margrethe total glücklich!

Der dänische Palast veröffentlicht das erste Foto der abgedankten Königin auf Instagram. Das zeigt sie mit dem Robert Award, der ihr für ihre Mitarbeit am Film "Ehrengard – Die Kunst der Verführung" in der Kategorie der "Kostümbildnerin des Jahres" verliehen wurde. Total glücklich und stolz strahlt die 83-Jährige mit der Trophäe und der Urkunde in der Hand in die Kamera. In der Bildunterschrift unter dem Schnappschuss, der in Amalienborg entstanden ist, bedankt sie sich herzlich für die Auszeichnung.

Nach ihrem Rücktritt kann sich Margrethe nun noch intensiver ihren großen Leidenschaften widmen. Sie malt nicht nur begeistert Aquarelle, sondern ist auch seit Jahren als Kostüm- und Bühnenbildnerin am Theater und Film tätig. "Es war mir eine große Freude und ein Vergnügen, zum Ausdruck des Films beitragen zu können", schwärmt sie über "Ehrengard".

