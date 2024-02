Wie vereinbart Paris Hilton ihre Kinder und die Karriere?

Musikerin und It-Girl Paris Hilton (42), die seit Jahren eine bekannte Medienpersönlichkeit ist, hat bereits eine anschauliche Karriere hingelegt. Die frischgebackene Zweifachmutter gewährte nun neue Einblicke in ihr musikalisches Vorhaben dieses Jahr. Sie verriet, dass sie ihre zwei Kinder Phoenix und London miteinbeziehen möchte. Doch was sind ihre Pläne und was genau haben ihre Kinder mit ihrer Musik zu tun?

Paris besuchte gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum die alljährlichen, in Los Angeles stattfindenden 66. Grammy-Awards. Gegenüber E!News verriet das It-Girl nun, dieses Jahr im Sommer ihr zweites Album veröffentlichen zu wollen, welches ein Nachfolger des 2006 erschienen "Paris in Love" sein wird. Die Mutterschaft habe sich sehr auf ihre Musik ausgewirkt und dadurch "eine ganze neue Bedeutung bekommen", betonte die Sängerin. Sie fühle sich "so gesegnet und glücklich", Mutter sein zu dürfen und habe sich dazu entschieden, ihre zwei Kinder auf ihre im Sommer stattfindende Tour mitzunehmen, um Zeit mit ihnen verbringen zu können.

Was ihre Musik anbelangt, hat die 42-Jährige hochkarätige Unterstützung. "Sia ist ausführende Produzentin", teilte Paris mit. Die Sängerin verspricht: "Es wird ikonisch werden und ich bin einfach so aufgeregt, dass jeder die neue Musik hören kann." Hauptthematik ihrer musikalischen Neuorientierung sei ihre eigene Selbstfindungsreise und der Beginn ihrer "mom era" [zu Deutsch: Mutter-Ära], welche sie super glücklich mache.

Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

Paris Hilton, Grammys in Los Angeles 2024

Paris Hilton mit ihrem Mann Carter Reum und ihrem Sohn Phoenix Barron

