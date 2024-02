Diese wichtige Aufgabe übernimmt wohl Prinzessin Beatrice

Sie wird wohl noch eine wichtige Rolle spielen! Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist. Um was für eine Form es sich dabei handelt, ist bislang nicht bekannt. Doch seine Familie und Angehörigen sorgen sich sehr um den Monarchen. So auch Prinzessin Beatrice (35), die ihn erst kürzlich besuchte. Doch dieser Besuch war wohl nicht nur ein normaler Krankenbesuch: Angeblich hat Charles mit Beatrice auch über Geschäftliches geredet!

In dieser Woche erwischten Fotografen die 35-Jährige bei einem Besuch ihres Onkels. Während sie sich in erster Linie um seine Gesundheit sorgt, ist davon auszugehen, dass sie wohl auch mit ihm über wichtige Aufgaben während seiner Abwesenheit gesprochen hat. Wie Hello! berichtet, gehört die Prinzessin nämlich zu den fünf Staatsräten, die den König vertreten können. Diese sind unter anderem dafür verantwortlich, Routinedokumente zu unterzeichnen und bei Bedarf an Sitzungen des Geheimen Rates teilzunehmen.

Neben Charles' macht sich die Schwester von Prinzessin Eugenie (33) aktuell aber auch Sorgen um ihrer Mutter Sarah Ferguson (64). Anfang des Jahres wurde nämlich bei Fergie Hautkrebs diagnostiziert. Doch ihre Töchter stehen diesen Kampf mit ihr zusammen durch. "Sie gehen mit mir durch dick und dünn, nicht zuletzt auch durch meine jüngste Krankheit", verriet sie kürzlich dem britischen Onlineportal.

Anzeige

Getty Images König Charles III. im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im März 2023

Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de