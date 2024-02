Einfluss auf Football? So denken NFL-Stars über Taylor Swift

Travis Kelce (34) erlebt ein Karriere-Hoch. Mit den Kansas City Chiefs darf der NFL-Star beim diesjährigen Super Bowl antreten. Regelmäßig werden jedoch Stimmen laut, die sich über den Einfluss seiner Liebsten Taylor Swift (34) auf den Sport echauffieren. Schließlich kreuzt der Popstar regelmäßig im Stadion auf und sorgt für jede Menge Aufmerksamkeit. Nun melden sich seine Kollegen zu Wort: Sind die Football-Profis von Taylor genervt?

Travis' Teamkollege Patrick Mahomes (28) freut sich über sein Glück. "Travis genießt es", erzählt der Quarterback in einem Video der NFL. Es sei schön für ihn, eine gute Beziehung zu führen und gleichzeitig noch so erfolgreich in seiner Karriere sein zu können. Auch Patrick selbst scheint der Hype nicht zu stören: "Es war cool, zuzusehen und ein kleiner Teil davon zu sein, aber es war auch wirklich eine Wahnsinnssaison und ich bin froh, dass er so glücklich ist, wie er ist."

Auch weitere Stars der Profiliga scheinen Patricks Meinung zu unterstützen. "Ich glaube, dass es jetzt viele neue Football-Fans gibt, die vor fünf Monaten wahrscheinlich noch keinen Profi-Football verfolgt haben. Das ist ein Gewinn für alle Beteiligten", erklärt Kirk Cousins gegenüber Us Weekly. "Sie zeigen ständig Prominente bei den Spielen. Ich verstehe wirklich nicht, warum das so einen Aufruhr verursacht hat", findet auch J.J. Watt (34).

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Getty Images Patrick Mahomes beim Super Bowl 2023

Getty Images J.J. Watt, dreimal Defensive Player des Jahres

