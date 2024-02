"Wahre Liebe": So schön feiert Paris Hilton ihren Carter!

Wie süß! Paris Hilton (42) ist total glücklich. Mit ihrem Mann Carter Reum ist das It-Girl nun schon seit 2019 zusammen. Zwei Jahre später hatte sie eine dreitägige Traumhochzeit mit prominenten Gästen wie Kim Kardashian (43) und Emma Roberts (32) gefeiert. Inzwischen bekamen die beiden zuckersüßen Nachwuchs: Söhnchen Phoenix und Töchterchen London machten die kleine Familie perfekt. Anlässlich von Carters Ehrentag postet Paris jetzt eine niedliche Liebeserklärung für ihren Partner!

Auf Instagram teilt Paris ein Video mit Highlights aus ihrer Beziehung mit dem Unternehmer. Dort sieht man die beiden romantisch bei ihrer Märchenhochzeit tanzen. Aber auch witzig kann es bei dem Pärchen zugehen: Eine Szene zeigt Carter in einem "I love Paris Hilton"-T-Shirt, während die zwei am DJ-Pult tanzen. Dazu schreibt der Realitystar: "Du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist!"

Ihre Fans freuen sich mit Paris. Eine Userin schreibt: "Herzlichen Glückwunsch an deinen Seelenverwandten. Ihr seht toll zusammen aus!" Gerade weil Paris mit ihren Ex-Freunden nicht immer leicht hatte, freut sich ein Fan: "Nach allem, was du durchgemacht hast, bin ich froh, dass du dein Happy End gefunden hast!" Auch Kris Jenner (68) gefällt die Liebeserklärung, sie kommentiert: "Alles Gute, Carter!"

Getty Images Paris Hilton, Grammys in Los Angeles

Instagram / C0AP860y_05 Paris Hilton mit ihrem Mann Carter Reum und ihrem Sohn Phoenix Barron

Getty Images Paris Hilton mit ihrem Ehemann Carter Reum

