Zurück in Deutschland: Die Dschungelcamper sind gelandet!

Sie haben wieder deutschen Boden unter den Füßen! Nachdem am Sonntag Lucy Diakovska (47) als Siegerin der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps gekrönt worden ist, gab es für die Promis noch eine letzte Party in Australien. Dabei soll so viel Alkohol geflossen sein, dass Mike Heiter (31) angeblich mitten in der Nacht an Kim Virginia Hartungs (28) Hotelzimmertür geklopft habe, weil er auf ein Techtelmechtel aus gewesen sei. Doch all diese Geschichten bleiben in Down Under: Die Dschungelcamper sind wieder zurück in Deutschland.

Das bestätigt unter anderem Twenty4tim (23) via Instagram. "Gute Nachrichten, wir sind erfolgreich in Frankfurt gelandet. Hallo Deutschland", schreibt der Influencer zu einem Bild mit Sonja Zietlow (55) und Lucy. In seiner Story gab Tim wenige Stunden zuvor bereits Einblicke in die Ausreise aus dem Hotel bis hin zu lustigen Videos von allen Campern im Flugzeug.

Die Zeit in Deutschland werden die Stars vermutlich erst mal zum Regenerieren nutzen, denn die Tage in Australien haben sehr an den Nerven und dem Gewicht der Camper gezehrt. Auf der Dschungelcamp-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash äußerten sich die drei Finalisten zu ihrem aktuellen Gewicht. Leyla Lahouar (27) nahm fünf Kilogramm ab. Lucy wiegt nach dem Dschungel nur noch 48 Kilo – auch sie verlor um die fünf Kilogramm. Tim stellt den Rekord auf: Er bringt jetzt ganze neun Kilo weniger auf die Waage.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Sonja Zietlow und Lucy Diakovska

RTL Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

