Geburt steht kurz bevor: Kathi Wagener meldet sich bei Fans

Katharina Wagener (28) wartet sehnsüchtig auf ihr Baby. Im Juli vergangenen Jahres verzückt die Influencerin ihre Fans mit einer süßen Neuigkeit: Sie ist zum zweiten Mal schwanger. Mit ihrem Partner Kevin Yanik hat sie bereits einen kleinen Sohn. Die Geburt dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Doch offenbar läuft es nicht ganz nach Plan: Kathi und Kevin melden sich nun noch einmal vom Frauenarzt.

Bei TikTok teilt das Paar ein Video, das Kathi auf der Liege bei ihrem Gynäkologen zeigt. Dabei ist sie an das CTG angeschlossen, das die Herztöne ihres Babys prüft. So weit sieht alles gut aus. Aber Grund zur Sorge gibt es dennoch: "Bei mir wurden ja Bakterien gefunden, die für das Kind gefährlich werden könnten...", erzählt die ehemalige Are You The One?-Kandidatin. Sie befürchtet, das Baby nicht natürlich entbinden zu können. "Fakt ist, wir machen uns extreme Sorgen", meldet sich dann auch Kevin zu Wort. Wegen der Bakterien muss Kathi nun doch wieder Antibiotikum nehmen.

Und wie steht es um die natürliche Geburt? Noch scheint das nicht vollständig ausgeschlossen, denn Kathi und Kevin dürfen erst einmal wieder nach Hause. Der Muttermund sei auch schon ein paar Zentimeter geöffnet. "Wenn bis morgen nichts passiert, müssen wir ins Krankenhaus und einleiten", meinen sie. Die Sorge ist ihnen deutlich anzusehen.

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

Anzeige

Instagram / kathiwagener "Are You The One?"-Bekanntheit Kathi Wagener mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de