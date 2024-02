Hautkrebsschock: Sarah Ferguson bei erstem Auftritt tapfer

Sarah Ferguson (64) verliert ihr Strahlen nicht. Im vergangenen Sommer hatte die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) bekannt gegeben, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Um die tückische Krankheit in den Griff zu kriegen, hatte sie sich einer Mastektomie unterzogen. Doch vor wenigen Wochen war dann die zweite Schockdiagnose gefolgt: Bei der zweifachen Mutter ist eine aggressive Art von Hautkrebs diagnostiziert worden. Bei ihrem ersten Auftritt nach dieser Nachricht zeigt Sarah sich ganz tapfer.

Anfang der Woche nahm die Autorin an dem jährlichen Event The Haute 100 in Miami teil, bei dem einflussreiche Persönlichkeiten geehrt werden. Für die Veranstaltung entschied sich Sarah für ein schwarzes Kleid, über dem sie einen auffälligen schwarz-weißen Blazer trug. Die Fotos zeigen die royale Lady tapfer lächeln, während sie alleine oder mit anderen Gästen wie Jennifer Lopez' (54) guter Freundin Loren Ridinger für die Fotografen posierte.

Nach ihrer zweiten Krebsdiagnose hatte Sarah erklärt, dass sie den Kampf nicht aufgegeben wolle und zusammen mit ihrer Familie stark bleibt. "Ich ruhe mich jetzt zu Hause bei meiner Familie aus und fühle mich gesegnet, ihre Liebe und Unterstützung zu erfahren", hatte sie sich auf Instagram guter Dinge gezeigt.

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson und Loren Ridinger, Februar 2024 in Miami

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im September 2023

Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihren Töchtern Beatrice (l.) und Eugenie (r.)

Anzeige

Was haltet ihr von Sarahs modischer Wahl für das Event? Toll und stilvoll! Nicht so mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de