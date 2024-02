Bachelor-Larissa erklärt ihre "Ego kleintrampeln"-Aussage

Larissa Katharina verteidigt sich. Die Versicherungskauffrau ist derzeit eine Kandidatin bei Die Bachelors. In der vergangenen Folge genoss sie ein romantisches Einzeldate mit dem Rosenkavalier Sebastian Klaus, bei dem es sogar zu einem Kuss kam. Doch in der Nacht der Rosen lästerte sie plötzlich fies über den anderen Bachelor Dennis Gries, was bei den Zuschauern gar nicht gut ankam. Gegenüber Promiflash erklärt Larissa nun, wie es zu ihrem Kommentar gekommen ist!

In den Tagen vor der heimlichen Lästerei habe die 30-Jährige viel Druck verspürt, wie sie im Promiflash-Interview zugibt. Zusätzlich habe Dennis sie provoziert. "Dass ich bis hierher kein großer Fan von Dennis war, ist, denke ich, nicht von der Hand zu weisen [...]. Dennoch ist die Wortwahl meinerseits eine klassische Überreaktion gewesen und geht einfach nicht. Natürlich wollte ich nicht, dass das Gespräch jemand mitbekommt", gesteht Larissa dennoch. Direkt danach wusste sie aber schon, dass das daneben war: "Also auch in diesem Moment schon dachte ich mir: Larissa, das war einfach drüber!"

Während der Nacht der Rosen flüchtete die Siegburgerin in der vergangenen Folge nämlich kurz mit ihrer Mitstreiterin Laura S. auf die Toilette, um sich über Dennis' vermeintliche Flirtversuche auszukotzen. "Der fordert mich heraus. Dem will ich so richtig sein Ego kleintrampeln", meinte sie in einem Off-Cam-Moment.

Anzeige

RTL Sebastian und Larissa bei "Die Bachelors"

Anzeige

Die Bachelors, RTL Der Bachelor Dennis Gries

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Larissa Katharina, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de