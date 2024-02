So steht Bachelor Sebastian Klaus zu Leonies Fake-Vorwürfen

Hat sie sich damit ins Aus katapultiert? Bei Die Bachelors ist Kandidatin Leonie ziemlich interessiert an Sebastian Klaus. Dass sich der Rosenkavalier aber auch mit anderen Frauen gut versteht, scheint der Brautstylistin nicht zu gefallen – in der Nacht der Rosen kritisierte sie vor ihm das angeblich vorgespielte Interesse mancher Ladies. Der Schnittblumenverteiler war davon in der aktuellen Folge ziemlich irritiert. Wie steht Sebastian heute zu Leonies Warnung?

Nachdem die Beauty ihre Gedanken mit ihm geteilt hatte, war er ihr gegenüber misstrauisch. "Skeptisch deshalb, weil ich ihre Intention dahinter verstehen wollte. Meine Vermutung, warum sie mir das gesagt hat, war, dass sie sich einen Vorteil verschaffen wollte", erklärt der 35-Jährige im Promiflash-Interview. Leonie habe es aber gar nicht nötig gehabt, sich in den Vordergrund zu stellen. "Daher fand ich das nicht gut von ihr", macht er deutlich.

Das Gespräch mit Leonie habe in dem Hamburger etwas ausgelöst: "Nach ihrer Aussage hatte ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall jemanden geben muss und das hat mich verunsichert." Ob sich die Kölnerin damit etwa ins Abseits gestellt hat? Sebastian findet: "Da sie mir in dem Augenblick nur die Informationen halb zugeworfen hat, war ich etwas genervt. In Kombination mit dem Gruppendate am Strand [...], ist das Fragezeichen, ob sie die Richtige sein könnte, größer geworden."

Die Bachelors, RTL Leonie, Kandidatin bei Die Bachelors 2024

RTL Sebastian Klaus, Bachelor

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

