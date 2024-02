Nach Knutscherei: Kim Virginia äußert sich zu Tim-Flirt!

Was geht bei den beiden nun? Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23) nahmen in diesem Jahr am Dschungelcamp teil. Dort wurden die beiden zu ziemlich guten Freunden – und offenbar auch mehr. Erst vor wenigen Tagen erwischten Fans die zwei beim wilden Rumknutschen. Doch ist das alles nur PR oder wirklich die große Liebe? Im Netz spricht Kim nun ein wenig Klartext – aufschlussreich sieht jedoch anders aus...

In einem Instagram-Livestream wird die 28-Jährige natürlich auf das ziemlich überraschende Gezüngel mit dem Content Creator angesprochen. So wirklich mit der Sprache herausrücken will die Beauty-Liebhaberin aber nicht. "Für jetzt verstehen Tim und ich uns erst mal gut. Es läuft!", erzählt sie vielsagend und lächelt nur verschmitzt in die Kamera.

Die Promiflash-Leser halten die Aktion von Kim und Twenty4tim jedoch für einen Fake. Aus einer Umfrage [Stand: 09. Februar, 19:50 Uhr] geht hervor, dass 4.273 von 4.720 Votes (90,5 Prozent) das Ganze peinlich und gestellt finden. Nur 447 Leser (9,5 Prozent) glauben, dass die beiden sich vielleicht doch sehr mögen.

RTL Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im Dschungelcamp

RTL Twenty4tim und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Social-Media-Star

