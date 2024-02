Neuer Diss? Kanye West erwähnt Taylor Swift erneut in Song!

Er hat es schon wieder getan! Kanye West (46) fällt immer wieder wegen seiner kontroversen und beleidigenden Songtexte auf. Dabei hetzt er gerne mal gegen andere Künstler, wie zum Beispiel Taylor Swift (34). Die beiden sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Alles fing mit seinem Song "Famous" an, in dem der Rapper einen anstößigen Text über die Sängerin rappte. Auch in seinem neuen Song spielt Taylor erneut eine Rolle!

Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, stellte Kanye am Freitag in New York auf einer Party sein neues Album "Vultures" vor. Mit seinem Kollegen Ty Dolla Sign performte er den Song "Carnival". Darin erwähnt er den Namen der "Bad Blood"-Interpretin neben kontroversen Männern, wie beispielsweise dem Tech-Milliardär Elon Musk (52). Zudem bringt er Taylor in seinem Lied mit den mutmaßlichen Vergewaltigern Bill Cosby (86) und Puff Daddy in Verbindung.

Der Rapper scheint aus seinen Fehlern einfach nicht zu lernen. Laut OK! musste der Livestream von Kanyes gestrigem Konzert abgebrochen werden, da er sich wieder problematisch äußerte. "Und ich bin immer noch verrückt, bipolar, Antisemit und ich bin immer noch der König", erklärte der vierfache Vater während der Veranstaltung, ehe die Übertragung abrupt endete.

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Kanye West und Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards im August 2015

Anzeige

MEGA Kanye West auf dem Weg zu einem Basketballspiel von Sohn Saint

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kanye West wieder Taylor Swift in seinem Song erwähnt? Ich finde es nicht schlimm. Langsam reicht es! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de