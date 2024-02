So verrückt war Rumer Willis' Kindheit mit Bruce und Demi!

Sie hat eine spannende Kindheit hinter sich! Schauspielerin und Mutter Rumer Willis (35) ist die älteste Tochter der Weltstars Bruce Willis (68) und Demi Moore (61), die trotz ihrer Trennung im Jahr 2000 immer noch ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Nun gewährt sie Einblicke in ihre Vergangenheit: Rumer spricht offen darüber, wie es für sie war, als Tochter der beiden Prominenten aufzuwachsen.

"Ich glaube, was ich an meinen beiden Eltern schätze, ist, dass sie uns ermöglicht haben, unserer Fantasie und Freiheit Ausdruck zu verleihen", schwärmt die 35-Jährige gegenüber New York Post. Auch optisch hätte sie sich in ihrer Kindheit voll entfalten dürfen: "Wir durften in der Schule tragen, was wir wollten. Ich habe ein Foto von mir, auf dem ich eine schwarz-weiß gestreifte Strumpfhose mit einem Tutu und eine rote Wildlederjacke mit Fransen trage."

Rumer und ihr Partner Derek Richard Thomas sind im April 2023 Eltern der kleinen Louetta geworden. Die Schauspielerin verriet, dass sie sich vorgenommen habe, ihrer Tochter ebenfalls sämtliche Möglichkeiten zur freien Entfaltung zu bieten. Sie wolle dieselbe "Albernheit und Verrücktheit" in ihr Leben bringen, mit der sie selbst aufgewachsen ist.

Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Rumer Willis mit Louetta Isley

Anzeige

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de