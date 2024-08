Jennifer Garner und Fin schlendern lässig durch Santa Monica

Im ganzen Trennungsdrama um Ben Affleck (51) genießen seine Ex Jennifer Garner (52) und Fin Affleck (15) einen entspannten Bummel durch die Straßen Santa Monicas. Das Mutter-Kind-Gespann wurde dabei beobachtet, wie es gemeinsam einen behördlichen Termin wahrnahm und anschließend sichtlich erheitert zu seinem Auto lief. Jennifer und Fin präsentierten sich dabei in ganz entspannten Klamotten. Die Schauspielerin entschied sich für eine Leggings in dunkelblau und kombinierte dazu ein graues T-Shirt, das von einem schwarzen Schriftzug geziert wurde. Fin zeigte sich in einer beigefarbenen, kurzen Cargohose und einem hellblauen Langarmshirt.

Trotz des Dramas zwischen Ben und Ehefrau Jennifer Lopez (55) ließen sich Jennifer und Fin die Laune nicht verderben: Mit einem breiten Grinsen im Gesicht führten Mama und Kind eine angeregte Unterhaltung, während sie immer wieder in Lachen ausbrachen. Ihre Augen schützte Jennifer mit einer großen schwarzen Brille vor der Sonneneinstrahlung, die ihrem Strahlen allerdings keinen Abbruch tat.

Jennifer und Ben sind bereits seit rund neun Jahren getrennt. Trotzdem führen die Ex-Eheleute weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis und vor allem inmitten des aktuellen Ehedramas zwischen dem Schauspieler und J.Lo war die "Elektra"-Darstellerin wohl eine starke Schulter für den Vater ihrer Kinder. Ein Insider verriet allerdings gegenüber OK!, das damit nun Schluss sein soll: "Jen hat Ben wissen lassen, dass er den Schlamassel alleine aufräumen muss – und sie ist raus aus der Sache."

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Fin Affleck und Jennifer Garner

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

