Khloé Kardashian feiert mit Ex von Kourtney den Valentinstag

Sind sie nur gute Freunde? Kourtney Kardashian (44) und Scott Disick (40) führten fast zehn Jahre lang eine Ehe in der Öffentlichkeit. 2015 kam es dann jedoch zum Bruch: Die Realitystars trennten sich endgültig. Seither pflegen die Ex-Partner nur noch sporadischen Kontakt zueinander. Ganz anders sieht es jedoch bei Kourtneys jüngeren Schwester Khloé Kardashian (39) aus. Sie und der Unternehmer sind weiterhin enge Freunde. Zur Verwunderung der Fans verbringen Khloé und Scott jetzt sogar Valentinstag zusammen!

Auf Instagram lässt die 39-Jährige ihre Follower mit Fotos an ihrem Valentinstag teilhaben. In ihrer Story fotografiert die Unternehmerin zwei unterschiedliche Schuhe und markiert auf dem einen Paar den Ex-Mann ihrer Schwester. Den Schnappschuss betitelt sie mit: "Ich und der beste Mann". Der Fakt, dass die beiden zusammen Valentinstag verbringen, führt bei den Fans zur großen Verwunderung. "Weiß jemand, warum Khloè und Scott zusammen den Valentinstag feiern? Habe ich etwas verpasst?", fragt sich ein Nutzer. Im Netz kursieren schon länger Gerüchte zur Beziehung der Kardashian-Schwester und dem Ex von Kourtney. "Ich hab echt das Gefühl, dass zwischen den beiden mehr läuft", vermutete ein Fan.

Die jüngste Schwester der Kardashian-Jenner-Familie hatte am Valentinstag hingegen wohl keine Lust auf Gesellschaft. Auf Instagram veröffentlicht die Influencerin, wie sie gemütlich Zimtschnecken backt. "Das erste Mal, dass ich Zimtschnecken komplett selber mache", berichtet sie stolz in ihrer Story.

Getty Images Scott Disick und Khloé Kardashian im April 2015

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Scott Disicks Schuhe

https://www.instagram.com/p/C3JL_V8PvBa/ Kylie Jenner, 2024

