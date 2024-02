Süß! Travis Barker macht Kourtney Valentins-Liebeserklärung

Die zwei haben sich gefunden! Travis Barker (48) und Kourtney Kardashian (44) gehen seit 2022 gemeinsam durchs Leben, zelebrierten ihre Romanze bereits dreimal vor dem Traualtar und sind seit dem vergangenen Jahr glückliche Eltern von Söhnchen Rocky Thirteen. Ihre Fans lassen die beiden regelmäßig an der intensiven Liebe teilhaben – anlässlich des Valentinstags widmet Travis seiner Kourtney erneut rührende Worte in der Öffentlichkeit!

Auf Instagram veröffentlicht der Blink-182-Schlagzeuger einige Einblicke in die gemeinsame Zeit mit seiner Liebsten – von einem süßen Kussfoto bis hin zu Kourtney in heißen Dessous. "Alles Gute zum Valentinstag, meine wunderschöne Frau", betitelt der 48-Jährige die Bilderreihe. Die TV-Bekanntheit lässt die Liebeserklärung nicht unbeantwortet und bezeichnet den Künstler als "Ehemann meiner Träume".

Aber vor allem einer der Schnappschüsse sorgt für Aufsehen bei den Followern. "Ich wusste, dass es etwas mit Füßen zu tun haben wird", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Travis zeigt sich des Öfteren mit den Füßen der Unternehmerin – eine Vorliebe des Rockstars? In einer Folge von The Kardashians bestätigte Kourtney grinsend den kleinen Fetisch ihres Mannes.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrem Sohn

Instagram / travisbarker Travis Barker, Schlagzeuger

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit Kourtney Kardashians Fuß

