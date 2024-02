Kopiert Kim Kardashian etwa den Style von Bianca Censori?

Was steckt wohl dahinter? Seit 2022 gehen Bianca Censori und Kanye West (46) gemeinsam durchs Leben und sorgen regelmäßig für Negativschlagzeilen. Vor allem die freizügigen Outfits der australischen Schönheit kommen nicht bei allen gut an – auch die Ex-Frau des Rappers, Kim Kardashian (43), soll damit ein Problem haben. Allerdings zeigt sich die Mehrfachmama jetzt selbst mit wenig Textil im Netz. Will Kim etwa Biancas Style kopieren?

Auf Instagram erregt die neuste Bilderreihe des Reality-TV-Stars großes Aufsehen. Kim posiert in einem knappen Oberteil, kombiniert mit einem plissierten Minirock und glänzenden Stiefeln im Lederlook. Die Fans sind geteilter Meinung. "Es sieht so aus, als würdest du aus irgendeinem Grund versuchen, mit Bianca zu konkurrieren", wird beispielsweise von einem User in den Kommentaren behauptet. "So gut hat sie noch nie ausgesehen", meint ein anderer Nutzer hingegen.

Oder liegt es vielleicht an Kims mutmaßlicher Liebschaft? Der NFL-Sportler mag es wohl auch eher etwas freizügiger. "Odell Beckham Jr. war am Freitagabend vor dem Super-Bowl-Wochenende im Stripklub", verrät ein Insider gegenüber U.S. Sun. "Er hat eine Menge Aufmerksamkeit bekommen", heißt es weiter.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Odell Beckham Jr. bei der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de