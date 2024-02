Hatten Kathi Wagener und Kevin nach der Geburt schon Sex?

Haben die beiden schon wieder Lust auf romantische Stunden zu zweit? Katharina Wagener (28) und Kevin Yanik hatten sich bei Are You The One? kennen und lieben gelernt. Vor wenigen Tagen durften die TV-Bekanntheiten nun schon ihr zweites Kind in die Arme schließen. Die Geburt liegt mittlerweile schon ein paar Tage zurück. Hatten Kathi und Kevin seitdem schon wieder Sex?

Genau das wollte ein neugieriger Follower von dem frischgebackenen Papa wissen. In seiner Instagram-Story antwortet er: "Nachdem ich bei der Geburt dieses Mal alles von vorne gesehen habe, brauche ich erst mal paar Monate Pause oder noch länger. Ich denke nicht mal ansatzweise daran." Dazu postet er einige lachende Smileys – Kevin hat momentan wohl kein Verlangen nach Geschlechtsverkehr.

Ob die Lustlosigkeit vielleicht auch andere Gründe haben könnte? Immerhin leidet Kathi aktuell sehr unter Stimmungsschwankungen. "Ich gebe es zu, das Wochenbett dieses Mal ist echt krass. Meine Hormone spielen verrückt, ich bin einerseits überglücklich und andererseits fühle ich mich schlapp und müde und fange plötzlich einfach so an zu weinen", gab sie im Netz zu.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, 2023

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

